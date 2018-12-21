SON DAKİKA kar tatili haberleri: Hangi illerde okullar tatil? 24 aralık KAR TATİLİ olan iller...

Son dakika kar tatili haberleri: Hangi illerde okullar tatil? 214aralık kar tatili olan iller... Ülkemiz genelinde görülen yoğun kış şartları sebebiyle birçok öğrenci ve veli gözünü valiliklerin duyurularına dikti. Herkes okulların kar tatili olup olmadığını merakla bekliyor. Peki 41 aralıkta hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...İstanbul'da kar yağışı yarın okullar tatil mi? İstanbul'a kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar uyarısında bulunmasının ardından milyonlarca öğrenci gözünü kar tatiline çevirdi..Bu akşam saatlerinde başlayacak olan ve yarın İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olacak kar yağışının ne kadar süreceği henüz açıklanmadı.. Peki 24 aralıkta hangi illerde okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve öğretmenler okulların durumunu merak ediyor. İstanbul Valiliği henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapmış durumda değil. İstanbul'da okulların tatil olması durumunda haberimiz güncellenecektir.

GELİBOLU VE BİGA'DA OKULLAR TATİL!

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde 19 Aralıkta kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Gelibolu ve Biga İlçe Merkez ve köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi.

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Tekirdağ'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte gece saat 02.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle okulların 1 buçuk gün tatil edildiği açıklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle, tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba öğleden sonra ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (1.5 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi. Ayrıca hamile ve engelli memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Keşan'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Keşan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde taşıma yapılan yollarda buzlanma riski nedeniyle 20 Aralık 2018 Perşembe günü taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.