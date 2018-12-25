SON DAKİKA kar tatili HABERLERİ: Hangi illerde okullar tatil? 26 Aralık kar tatili olan İLLER...

Son dakika kar tatili haberleri: Hangi illerde okullar tatil? 26 aralık kar tatili olan iller... Ülkemiz genelinde görülen yoğun kış şartları sebebiyle birçok öğrenci ve veli gözünü valiliklerin duyurularına dikti. Herkes okulların kar tatili olup olmadığını merakla bekliyor. Peki 26 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...İstanbul'da kar yağışı yarın okullar tatil mi? İstanbul'a kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar uyarısında bulunmasının ardından milyonlarca öğrenci gözünü kar tatiline çevirdi..Bu akşam saatlerinde başlayacak olan ve yarın İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olacak kar yağışının ne kadar süreceği henüz açıklanmadı.. Peki 26 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil mi?

Ankara'da eğitime kar tatili

Ankara Valiliği, tüm şehirde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 25 Aralık 2018 Salı günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede kuvvetli kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir” denildi.

Belediyelerden alınan son bilgilere göre, yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceğinin belirtildiği açıklamada, “Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.

Eskişehir'de okullar tatil

Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Kent merkezinin yanı sıra ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 26 Aralık Çarşamba günü yarın tatil edildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu görevli personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kepsut'ta okullar kar nedeniyle tatil edildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kepsut'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışının kırsal mahallelerde oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı sürdürülen ilk ve orta dereceli okul öğrencileri için 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca Kepsut'a bağlı Bükdere, Serçeören ve İsaalan kırsal mahallerinde bulunan okullarda da bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken diğer öğrenciler için eğitim ve öğretimin devam edeceği açıklandı.

Bolu'da eğitime 1 günlük kar engeli

Bolu'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in Twitter'dan duyurduğu kar tatilini öğrenciler sevinçle karşıladı.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece boyunca hava sıcaklığının düşeceği ve buzlanma yaşanacağının açıklanması üzerine Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık 2018 günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kütahya'da okullara 1 günlük kar tatili

Kütahya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Buna göre; Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar, Emet, Çavdarhisar, Domaniç, Pazarlar, Hisarcık, Simav, Şaphane, Tavşanlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime Çarşamba günü ara verildi.

Dursunbey'de okullara kar tatili

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

Bilecik'te okullar tatil

Bilecik Valiliği, kent merkei ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Bursa'da kar tatili

Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.

Sivas'ta kar uyarısı okulları tatil ettirdi

Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime yarın ara verildiği duyuruldu.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Sivas'ta eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, "Gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum" dedi.

Sungurlu'da okullara kar tatili

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

