SON DAKİKA kar tatili HABERLERİ: Hangi illerde Okullar tatil? 27 Aralık kar tatili olan İLLER...

Son dakika kar tatili haberleri: Hangi illerde okullar tatil? 27 aralık kar tatili olan iller... Ülkemiz genelinde görülen yoğun kış şartları sebebiyle birçok öğrenci ve veli gözünü valiliklerin duyurularına dikti. Herkes okulların kar tatili olup olmadığını merakla bekliyor. Peki 27 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...İstanbul'da kar yağışı okullar tatil mi? İstanbul'a kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar uyarısında bulunmasının ardından milyonlarca öğrenci gözünü kar tatiline çevirdi..Bu akşam saatlerinde başlayacak olan ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olacak kar yağışının ne kadar süreceği henüz açıklanmadı.. Peki 27 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil mi?

Bingöl merkezde taşımalı eğitime kar tatili

Bingöl'de yarın merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Gün boyu belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle ilçede 20 den fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojinin kar yağışının devam edeceğini bildirilmesi üzerine 27 Aralık Perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Öte yandan Valilik tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan değerlendirme de il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildiği öğrenildi

Malatya'da 4 ilçede eğitime kar tatili

Malatya'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Yine okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu arada Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi.

Sivas'ta okullara kar tatili



Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Bingöl'ün 4 ilçesinde okullara kar tatili

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliği, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, il merkezi ve Yayladere ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime taşımalı katılan öğrencilerimiz için 27 Aralık 2018 Perşembe günü (1) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.