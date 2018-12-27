SON DAKİKA kar tatili HABERLERİ: Hangi illerde Okullar tatil? 28 Aralık kar tatili olan İLLER...

Son dakika kar tatili haberleri: Hangi illerde okullar tatil? 28 aralık kar tatili olan iller... Ülkemiz genelinde görülen yoğun kış şartları sebebiyle birçok öğrenci ve veli gözünü valiliklerin duyurularına dikti. Herkes okulların kar tatili olup olmadığını merakla bekliyor. Peki 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...İstanbul'da kar yağışı okullar tatil mi? İstanbul'a kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar uyarısında bulunmasının ardından milyonlarca öğrenci gözünü kar tatiline çevirdi..Bu akşam saatlerinde başlayacak olan ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olacak kar yağışının ne kadar süreceği henüz açıklanmadı.. Peki 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil mi?

Ardahan'da okullar tatil edildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ardahan'da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ardahan Valiliği, il genelinde 28 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar Cuma günü tatil edilmiştir.'' denildi.

Karaman'da okullar tatil edildi

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık 2018 Cuma günü Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, okulların tatil olması ile birlikte kamu-kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çaldıran'da kar tatili

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü için tatil edildi.

Elazığ'da okullar Cuma günü de tatil edildi

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü de tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi ve aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın (28.12.2018) eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra il genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmişti.



Varto'da kar tatili

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 28 Aralık 2018 Cuma günü tatil edildi.

Gümüşhane'de okullar 1 gün daha tatil edildi

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane Valiliği kar yağışının ardından 27 Aralık Perşembe günü de il genelinde eğitime ara vermişti.

Sincik'te okullar tatil

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.

Yetkililer, Sincik ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra, Alancık, Pınarbaşı, Yarpuzlu, Serince, Balkaya, Sakız ilkokullarında okulların kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Erzurum'da okullara yarın kar tatili

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 28 Aralık Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.