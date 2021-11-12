Son Depremler: Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre merkez üssü Malatya'nı Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilirken, şu ana kadar bir hasar ihbarı güvenlik güçlerine ulaşmadı. Deprem ile birlikte çok sayıda vatandaş da evlerinden çıkarak sokaklara çıktı.

OLUMSUZ BİR İHBAR BİLGİSİ YOK!

AFAD'dan yapılan açıklamada Pütürge ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz'' denildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, başta Elazığ olmak üzere, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'dan da hissedildi.

9 artçı deprem

AFAD verilerine göre bugün saat 12.19'da Malatya'nın Pütürge İlçesi Bölükkaya kırsal mahallesi merkezli 4,7 şiddetindeki depremden sonra 2 saat içinde 1.2 ile 2.8 şiddeti arasında 9 artçı deprem daha kaydedildi.

“Geçmiş olsun Malatya'm”

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “4.7 büyüklüğünde, merkez üssü Pütürge olan depremden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçmiş olsun Malatya'm” ifadelerine yer verdi.

Elazığ Valisi Toraman: "Depremden dolayı ilimizde bir olumsuzluk olmadı"

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Vali Toraman, "Bugün saat 12.19'da Malatya Pötürge merkezli 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ilimizde şu ana kadar ulaşan her hangi bir olumsuzluk yoktur. Bölgeye yakın olan yerleşim birimlerinde tarama yapmaya devam ediyoruz” dedi.