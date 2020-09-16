Son Depremler: Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 17.48'de merkez üstü Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük korku yaşandığı belirtildi.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

MUŞ VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI!

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 17.48'de Korkut ilçemiz merkezli 4.7 şiddetli deprem meydana gelmiştir. Muş merkezde de hissedilen depreme ilişkin bir olumsuz durum şu ana kadar intikal etmemiştir. Kolluk kuvvetlerimiz ile AFAD ve sağlık teşkilatımız teyakkuzda olup şu an için bir sıkıntı görülmemektedir” denildi.