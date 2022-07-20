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Son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet'i arama çalışmaları sürüyor

Son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet'i arama çalışmaları sürüyor
Son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet'i arama çalışmaları sürüyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde kayıp olarak aranan iki çocuktan 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın cansız bedenine 41 saat sonra sulama kanalında ulaşıldı. Son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet'i arama çalışmaları ise sürüyor.

Son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet'i arama çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, TRAC gibi gönüllü kuruluşların da katılımıyla geniş bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.

Hakkı'nın cenazesi kanala girdikleri tahmin edilen noktanın 300 metre ilerisindeki 3 kilometre uzunluğundaki kanal üzerinde bulunan 13'üncü kapağa sıkışmış olarak bulundu. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

Son görüntüleri ortaya çıkan Rafet aranıyor

11 yaşındaki Hakkı Bardan'dan gelen acı haberin ardından kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet E.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Sulama kanalına 300 metre mesafedeki bir marketin güvenlik kameralarına takılan Rafet'in son görüntülerinde Hakkı ile buluşmayı planladıkları kanala doğru yürüyerek yoluna devam ettiği anlar yer alıyor. Hakkı'nın cansız bedenine ulaşılan bölgede ve çevresinde yürütülen arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Eren Elyesa Polat - Mehmet Barlas - Murat Kocabaş
 

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