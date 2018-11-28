Son işçinin de cenazesine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışması sırasında beton blok üzerinde işçilerin bulunduğu sırada çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 işçinin kurtarılması için olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde yaklaşık 3 saat sonra beton blok altında kalan işçilerden Kani Ö. kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kani Ö., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD, UMKE Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımı ile enkaz altındaki 3 kişinin bulunması için çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalar ile göçük altında kalan 1 işçinin cansız bedenine saat 17.30, diğerinin ise 22.30 sıralarında ulaşıldı. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda son işçinin cansız bedenine yaklaşık 15 dakika sonra ulaşılabildi.

Göçük altında can veren 3 işçinin cenazesi otopsi için Gebze Asri Mezarlığı'na kaldırıldı. Göçük altında kalan işçilerin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden işçilerin ise isimlerinin Mustafa Canpolat, Mehmet Canpolat ve Bayram Kılıç olduğu belirlendi.

Murat Kanber - Gürcan Yılmaz -Hakan Öztürk