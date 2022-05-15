Son kalan bluz için saç saça baş başa kavga ettiler

Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, “crop” adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı. İki tarafında pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat



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