Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye bu gece son kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte yarın - 1 Temmuz - itibariyle Normalleşme Dönemine adım atacak.

Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece son kez uygulanacak.

Saat 22.00 itibariyle uygulanacak olan kısıtlama öncesinde vatandaşların Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Son kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve turistlerin olduğu görüldü.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

