Son kısıtlamaya Diyarbakır uydu, sokaklar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz itibarıyla sona ereceği müjdesi Türkiye'de normalleşme ışıkları yaktı. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabıyla birlikte cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak son kısıtlama, Diyarbakır'da da sokakları boş bıraktı. Trafiğin en yoğun olduğu Yenişehir ilçesi Ofis semtinin boş kalması kısıtlamaya uyulduğunu gözler önüne sererken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu iki gün boyunca gerçekleşecek YKS için 05.00-19.00 saatleri arasında sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi veya yakınlarının özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde seyahat izin belgesi aranmayacağını ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olacağı açıklanınca sokaklar öğrenci ve ailelerine kaldı.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından uygulamalar devam ederken, öğrencilerin dışarıya çıkabilmesini fırsat bilip sokaklarda izinsiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Murat Başal

