Son maaşı ile çiftlik kurdu, koli koli yumurta topluyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Uysal, yazın mevsimlik olarak çalıştığı otellerden kış aylarında sezon kapandığı için ayrıldı. Kışın yaklaşık 6 ay otellere çalışmaya gidemeyen Uysal, kendisine yeni bir ekmek kapısı aradı. 1 yıl önce Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son maaşı olan bin 600 TL'ye internet üzerinden 100 tane cibi tavuk alan Uysal, kendisine orman içerisinde küçük bir çiftlik kurdu. Burada yaklaşık 1 yıldır büyüttüğü tavuklardan günlük yumurta almaya başlayan Uysal, aradan geçen bir yılın ardından tavuklarının da büyümesi ile kümeslerden koli koli yumurta topluyor.

"Tavuklarımın yumurtasına çok talep var"

Uysal, kuş bakışı görünüme sahip bir konumda olan çiftliğinden orman ve arazi yangınlarını da anında görerek itfaiyeye haber veriyor. Tavuklarına her gün çocuğu gibi ilgi gösteren Uysal, "Yaz aylarında otelde çalışıyordum. Son maaşıma internet üzerinden tavuk aldım. Başka bir gelirim yok. Orman içerisinde kendime küçük bir çiftlik yaptım. Kimseye zararımız da yok. Bir duman gördüm mü hemen itfaiyeye haber veriyorum. Tavuklarımın yumurtasına çok talep var. Birçok kişi sıraya geçti. Birçok kişi benim yumurtamı dört gözle bekliyor" dedi.