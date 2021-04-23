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Son nefesini yaşadığı metruk evde verdi

Son nefesini yaşadığı metruk evde verdi
Son nefesini yaşadığı metruk evde verdi

İzmir Kemalpaşa’da 66 yaşındaki H.İ.E.’nin cansız bedeni, yaşadığı metruk haldeki müstakil evde bulundu.

Olay, saat 10.00 sularında İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Ansızca yolu üzerindeki metruk haldeki müstakil eve gelenler içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin H.İ.E. olduğunu belirledi. İncelemenin ardından H.İ.E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kemapaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Aydın Bektaş
 

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