Son pişmanlık fayda etmedi: 10 yıl hapis

8 ve 9 Ocak 2019 tarihlerinde iki ayrı olayda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince fiziki ve teknik takibine takılan Y.K., gözaltına alındı. Üzerinden 0.90 gram metamfetamin ve 2.40 gram esrar ele geçirilen şüpheli Y.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Y.K. ile avukatı hazır bulundu.

Çok pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Y.K. “Affımı istiyorum, yaptıklarımdan çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.K.'ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Y.K., karar sonrası izleyici olarak duruşma salonunda bulunan babasına ‘Üzülme baba' dedi.



Şeref Kahraman