Son şampiyon 3 puanla başladı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş sahne aldı. 526 gün sonra taraftarıyla buluşan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşısında Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in golleriyle 3-0 galip gelirken, sezona da bıraktığı yerden başladı.

Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan ve pozisyon vermeyen siyah-beyazlılar, 8. dakikada öne geçti. Yeni transfer Kenan Karaman'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kevin N'Koudou, Selim Ay'dan sıyrılarak sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2021-2022 sezonunun ilk golü N'Koudou'dan gelirken, ilk asisti yapan isim de Kenan Karaman oldu.

Rosier asistle başladı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan Rosier de sezona asistle başladı. Maç boyunca çok koşan ve kritik müdahalelerde bulunan Fransız yıldız, 52. dakikada zor pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kontrol ederek Atiba Hutchinson'a güzel bir pas çıkardı.

Kanadalı yıldızın düzeltip yaptığı vuruşta top ağlara giderken, Beşiktaş da farkı 2'ye yükseltti. Karşılaşmada son sözü ise Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon en çok golüne imza atan ismi olan Larin söyledi. 90+3. dakikada Gökhan Töre'nin sert şutunda kaleci Gökhan'dan dönen topa düzgün bir vuruş yapan Kanadalı golcü, sezonu golle açarken, maçın da skorunu ilan etti: 3-0. Sezona 3 puanla başlayan son şampiyon Beşiktaş, önümüzdeki hafta Gaziantep FK deplasmanında boy gösterecek.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu



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