Son şampiyon Golden State Warriors galibiyetle başladı

NBA'de 2022-2023 sezonu heyecanı iki karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Golden State Warriors, Chase Center'da mücadele ettiği Los Angeles Lakers'ı 123-109'luk skorla mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Golden State'de Stephen Curry 33 sayı, 7 asist, 6 ribaund ve 4 top çalma ile oynarken, Andrew Wiggins 20 sayı, 6 ribaund ve Klay Thompson da 18 sayı, 3 asistle takımına katkı verdi. Sezona kötü başlayan Lakers'ta ise LeBron James 31 sayı, 14 ribaund ve 8 asist ve Anthony Davis 27 sayı, 6 ribaund ile oynadı.

Ayrıca maç öncesinde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Golden State Warriors, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.

Oğuzhan Ort



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