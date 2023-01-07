Son yılların en sıcak Ocak ayında vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti

Yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Antalya'da son yılların en sıcak Ocak ayı yaşanırken, termometrelerde hava sıcaklığını 19, deniz suyu sıcaklığını ise 18 derece olarak ölçüldü. Turizm kentinde güneşli havayı fırsat bilenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü.

Fadıl Kösedağ - Fırat Demir

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