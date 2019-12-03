Son yılların estetik trendi 'Hollywood yanağı'

Liv Hospital Samsun Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Umut Tuncel, özellikle kadınların merak ettiği operasyonla ilgili bilgi verdi. Dr. Tuncel, “Yeni güzellik trendleri arasında yer alan Hollywood yanağı, ünlü isimlerin de tercihi nedeniyle ilgi odağı haline geldi. Hollywood yanağı bir yanak estetiği olmakla birlikte yüzümüzün köşe ve yanak bölgesinden fazla yağların alınması işlemidir. Bu operasyonla yüz üçgen bir görünümle değişmektedir” dedi.

İşlem 45 dakika sürüyor

Hollywood yanağı estetiğinde kullanılan yeni yöntemle; bölge odaklı ve kontrollü olarak istenilen görüntünün başarıyla elde edildiğini söyleyen Doç. Dr. Umut Tuncel, “Operasyonla yüzdeki asimetriklikler de giderilir. Bu işlemde ağız içine 2-3 cm kesi atılır. Fazla olan yağ yastıkları çıkartılır. İşlem genel anestezi ile maksimum 45 dakikada sonlandırılır” diye konuştu.

Operasyonunun risklerine de dikkat çeken Tuncel sözlerini şöyle tamamladı:

“Hollywood yanağı operasyonu risksiz bir operasyon değildir. Riskler kanama ve enfeksiyon görülmesi gibi problemlerdir. Oluşabilecek risk durumlarında antibiyotik kullanımı ile tedavi gerçekleşir.”