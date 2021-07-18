Son yolculuğuna tabutu üzerinde duvağıyla uğurlandı

Yozgat'ta yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı nişanlısı Uzman Çavuş Hacı Yaşar (30) tarafından öldürülen Aysel Yaşar (29), son yolculuğuna duvağı ile uğurlandı.

Yozgat Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınan Yaşar'ın cenazesi, saat 15.00'de Sarıtopraklık Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Helallik alınmasının ardından genç kadın toprağa verildi. Cenazeye Yaşar'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Nişanlısını öldürdükten sonra intihara kalkışan ve Muş'ta görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Hacı Yaşar ise Yozgat Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmişti, cinayete kurban gitti

Edinilen bilgiye göre , Bingöl'de görevli Uzman Çavuş H.Y., geçtiğimiz gün Yozgat'ta izne geldi. H.Y., düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Aysel Yaşar ile sabah şehir merkezinde buluştu.

Çiftin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.Y., beylik tabancasını çıkararak nişanlısını vurdu. Aysel Yaşar olay yerinde hayatını kaybederken, H.Y. olay yerinde silahı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan H.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Aysel Yaşar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Korktuğu başına geldi, bir hafta sonra düğünleri vardı

Aysel Yaşar, 7 ay önce sosyal medya hesabında, “Şiddette uğrayarak ölen kadınlar için dijital anıt” paylaşımında bulunarak, “Bir gün burada adımın yazılmasından korkuyorum” ifadelerini kullanmıştı. Korktuğu başına gelen genç kadının H.Y. ile resmi nikahlarını yaptıkları, haftaya düğünleri olduğu öğrenildi. Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları öğrenildi.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir

