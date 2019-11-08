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Sonbahar Denizli'de bir başka güzel

Sonbahar Denizli'de bir başka güzel
Sonbahar Denizli'de bir başka güzel

Sohbaharın kendisini hissettirdiği Denizli’de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sonbahar Denizli’de bir başka güzel - Tıkla İzle

Sonbaharın gelmesi ile Denizli'de ortaya çıkan manzaralar, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Kentin özellikle doğası dikkat çekerken, eski yapılar ile ağaçların birleşmesi izleyenleri mest ediyor.

Güney ilçesinde bulunan şelale özellikle hafta sonraları fotoğraf tutkunlarının değişilmez adresi oluyor. Çal ilçesinde bulunan tarihi Hançalar Köprüsü de doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk adresleri arasında yer alıyor. Sonbaharın tüm renkleri Denizli'nin genelinde görülüyor.

İhlas Haber Ajansı ekipleri Denizli'de Sonbahar manzaralarını havadan görüntüledi.

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