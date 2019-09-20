Sonbahar-Kış kadın koleksiyonunda 'siyah' hakim

Zamansız ve mekansız siyahlar bu sezonda kadınlar için gardolapların vazgeçilmezi. Siyahın iddiasını DeFacto da 2019-2020 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu'na taşıdı. Siyah parçalar güçlü duruşu ve tutkusuyla pantolondan montlara, elbiselerden kazaklara tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Omuzlara özgürlük veren kazaklardan kemer detaylı elbiselere ve jean'lerden eteklere her parçada yer alan siyahlar, gündüz spor ayakkabılarla gece ise feminen ince topuk botlarla kombinlenerek fark oluşturuyor. Çekici ve asi deri de iddialı tarzıyla koleksiyonda yer alıyor.

Siyahın asaleti ile hazırlanan 2019-2020 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu markanın tüm mağazalarında ve internet adresinde bulunuyor.