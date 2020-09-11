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Sonbahar-Kış koleksiyonda şehirli kadın stili ön plana çıkıyor

Sonbahar-Kış koleksiyonda şehirli kadın stili ön plana çıkıyor
Sonbahar-Kış koleksiyonda şehirli kadın stili ön plana çıkıyor

Kadınların takip ettiği önemli markalardan biri haline gelen People by Fabrika, Sonbahar/Kış koleksiyonunda şehirli stili ön plana çıkarıyor.

Morhipo.com'un özel markası ve kadınların takip ettiği önemli markalardan biri haline gelen People by Fabrika'nın yeni sezon koleksiyonu şehrin dinamizmini yakalarken stilini korumak isteyenler için seçenekler sunuyor.

Koleksiyon hakkında verilen bilgiye göre, yoğun bir iş haftasında birbirleriyle kombinlenebilen ceketler ve elbiseler zaman kazandırıyor. Bu kışın öne çıkan trendlerinden etek-ceket ve elbise-ceket kombinleri markanın koleksiyonunda sıkça yer alıyor. Sonbaharın vazgeçilmezi trikolar mevsim geçişinde hem şık hem casual bir stil yakalamak isteyenler için seçenek sunuyor. Mevsime uygun ipek gömlekler ve bluzlar da şehre dönüş stili katıyor. Hacimli ve yaka detaylı feminen bluzlar, cut-out detaylı elbiseler, deri detaylı parçalar yeni sezon trendlerini taşıyan parçalar arasında yer alıyor.

Hem siyahlar hem hakiler öne çıkıyor
Siyah ve gri renklerle başlayan People by Fabrika, kadınının şehre tarzını yansıtma yolculuğu; haki, kiremit ve pudra tonlarının sakinliğiyle dengeleniyor. Kendini tanıyan, stil sahibi, güçlü kadının stili, keskin detaylar, cepler ve metalik aksesuarlarla şekilleniyor.

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