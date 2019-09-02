Sonbahar kombinleri ceketlerle tamamlanıyor

Erkek giyiminin en önemli parçası olan ceketler, özellikle serin havalarda tarzı yansıtmanın en şık yollarından biri. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde, erkek giyim markası Altınyıldız Classics'in pamuklu ceketleri hem spor hem şık giysilere başarıyla eşlik ediyor.

Markanın her gardırobun vazgeçilmezi olan esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip pamuklu ceketleri ister gündüz ister gece stilinde ekstra rahatlık sunuyor. Gömlek ve t-shirt ile kombin yapabileceğiniz, casual giyimde olduğu kadar klasik giyimde de güzel kombinler oluşturmanızda rol oynayacak pamuklu ceket modellerine markanın mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabiliyor.