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Sonbahar renkleriyle bezenen Nemrut Krater Gölü gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

Sonbahar renkleriyle bezenen Nemrut Krater Gölü gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu
Sonbahar renkleriyle bezenen Nemrut Krater Gölü gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve mevsimin sadece belli dönemlerinde kısa süreliğine sarı gelinliğini giyen Nemrut Krater Gölü, gelin ve damatlar için fotoğraf stüdyosu haline dönüştü.

Sonbahar renkleriyle bezenen Nemrut Krater Gölü gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu - Tıkla İzle

Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta saklı bir cenneti andırıyor. Mevsimin sadece belli dönemlerinde kısa süreliğine sarı gelinliğini giyen Nemrut Krater Gölü; sarı, kahverengi ve kızıla bürünen doğasıyla gelin ve damatların doğal stüdyosu haline dönüştü. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde ‘mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, sonbaharın gelişiyle rengârenk olan doğasıyla seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftler ise eşsiz manzarada objektif karşısına geçiyor.

Çekimler sırasında kentin doğal güzelliklerini keşfeden çiftler, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Mücahit Tarlan-Hakan Okay

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