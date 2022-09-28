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Sonbaharda bağışıklığı güçlü tutmanın yolları

Sonbaharda bağışıklığı güçlü tutmanın yolları
Sonbaharda bağışıklığı güçlü tutmanın yolları

Diyetisyen Merve Demir, ani değişen hava sıcaklıklarının çeşitli hastalıklara zemin hazırladığını söyleyerek mevsim geçişlerinde bağışıklığı arttırmak için önerilerde bulundu.

Sonbaharda bağışıklığı güçlü tutmanın yolları - Tıkla İzle

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte havadaki ani ısı değişiklikleri de çeşitli hastalıklara zemin hazırlıyor. İnsanların en sık hasta olduğu bu aylarda ise alınan çeşitli besinler, daha dinç, hareketli ve sağlıklı geçirilmesini sağlayabilir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Merve Demir, “Son zamanlarda insanlarda halsizlik, baş ağrısı, soğuk algınlığına daha meyilli olma gibi vakaların arttığını görüyoruz. Bunun en temel sebebi aslında mevsim geçişinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu daha kolay, dinç, hareketli ve sağlığımıza zarar gelmeden atlatabilmemiz için belirli dikkat etmemiz gereken noktalar var. En temelde bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerekiyor” dedi.

Mücahit Tarlan

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