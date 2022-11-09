Sonbaharın en tatlı buluşması havadan görüntülendi

Sonbaharın en tatlı buluşması Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde gerçekleşti. Dünyanın en büyük tarım işletmeleri arasında yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yeni doğan yaklaşık 40 bin süt kuzusu annesiyle buluştu.

Doğduktan sonra özel bir alanda görevliler tarafından bakımı yapılan kuzular, kapıların açılmasıyla birlikte onları dışarıda bekleyen annelerine koştu. Yürekleri ısıtan buluşmada kuzular kalabalığın içerisinde annelerini bularak sütlerini emdi. O anlar havadan da görüntülendi.

Anne şefkatiyle bakılıyor

Kuzulara anne şefkatiyle bakım yaptıklarını söyleyen Gökhan Tükenmez, “Herhangi bir sıkıntımız olmadan veteriner hekimlerimiz kontrolünde doğumlarımız devam etmektedir. Ziraat mühendislerimizin kontrolünde de hayvanlarımızın beslemeleri yapılmaktadır. Doğan kuzulara işletmemiz personelimiz ile birlikte bir annenin yavrusuna baktığı gibi şefkatle ve dikkatle bakım yapıyoruz” diye konuştu.

Ahmet Atan



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