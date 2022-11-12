Sonbaharın tüm renklerini yansıtan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

İlkbahar ve yaz ayları boyunca yeşilin her tonunu barındıran Yenice ormanları, sonbaharın gelişiyle rengarenk ağaçlarıyla görenleri mest ediyor. Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen Yenice ormanları tüm renkleriyle sonbaharı yaşıyor.

Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, bölgede seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. Hazan mevsiminin tüm renklerini bir arada barındıran, resim tablolarını andıran manzaralar sunan bölge şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğada dinlenmeyi tercih edenler tarafından vazgeçilmez bir yere sahip.

Rıdvan Bostancı - Dilek Kocabaş



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