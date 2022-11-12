İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sonbaharın tüm renklerini yansıtan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Sonbaharın tüm renklerini yansıtan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler
Sonbaharın tüm renklerini yansıtan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Karabük'ün Yenice ormanları, sonbaharda görenleri hayran bırakıyor.

Sonbaharın tüm renklerini yansıtan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler - Tıkla İzle

İlkbahar ve yaz ayları boyunca yeşilin her tonunu barındıran Yenice ormanları, sonbaharın gelişiyle rengarenk ağaçlarıyla görenleri mest ediyor. Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen Yenice ormanları tüm renkleriyle sonbaharı yaşıyor.

 

Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, bölgede seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. Hazan mevsiminin tüm renklerini bir arada barındıran, resim tablolarını andıran manzaralar sunan bölge şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğada dinlenmeyi tercih edenler tarafından vazgeçilmez bir yere sahip.

Rıdvan Bostancı - Dilek Kocabaş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.