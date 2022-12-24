Sondaj sırasında boru patladı, yollar trafiğe kapatıldı

Olay öğlen saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yaşandı. Köprülü kavşak inşaatı çalışmaları sırasında sondaj çalışması yapan firma üç ilçeye su iletimini sağlayan boruya zarar vardi.

Basınçla birlikte suyun boyu yaklaşık 15 metreye ulaştı. Suyla birlikte taş parçaları da çevreye saçıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlar ve insanlar bölgeden uzaklaştırıldı. Çevre yolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Suyun tahliyesi ve borunun onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Yaşanan arızayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zonguldak Belediyesi, “Ulutan Barajı'ndan Zonguldak Merkez İlçe, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı, Gelik ve Muslu bölgelerinin içmesuyu iletim hattı güzergahı üzerinde köprülü kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılan alanda içmesuyu iletim hattına verilen zarardan dolayı arıza giderilinceye kadar su kesintisi uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram

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