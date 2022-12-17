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Soner Sarıkabadayı Bursa'da sevenleriyle buluştu

Soner Sarıkabadayı Bursa'da sevenleriyle buluştu
Soner Sarıkabadayı Bursa'da sevenleriyle buluştu

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Soner Sarıkabadayı, Bursa sahnesinde sevenleriyle buluştu. Bursalı sevenlerinin karşısına iki farklı kıyafet kombini ile çıkan Sarıkabadayı, Bursa dinleyicisinden tam not aldı.

Soner Sarıkabadayı Bursa'da sevenleriyle buluştu - Tıkla İzle

Yoğun bir ilginin yaşandığı konserde, Bursalılara keyifli bir gece yaşatan Sarıkabadayı, kendisinin seslendirdiği ‘Kutsal Toprak', ‘İnsan Sevmez mi?', ‘Buz', ‘Sadem' gibi şarkılarının yanı sıra sözleri kendisine ait başkaları için yazmış olduğu şarkılara da repertuvarında yer verdi. Popüler olan şarkılarından oluşturduğu repertuvara yer verdiği gecede Bursalılara büyük coşku yaşatan Sarıkabadayı, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla da beğeni topladı.

Muharrem Vurucular
 

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