Soner Sarıkabadayı Bursa'da sevenleriyle buluştu

Yoğun bir ilginin yaşandığı konserde, Bursalılara keyifli bir gece yaşatan Sarıkabadayı, kendisinin seslendirdiği ‘Kutsal Toprak', ‘İnsan Sevmez mi?', ‘Buz', ‘Sadem' gibi şarkılarının yanı sıra sözleri kendisine ait başkaları için yazmış olduğu şarkılara da repertuvarında yer verdi. Popüler olan şarkılarından oluşturduğu repertuvara yer verdiği gecede Bursalılara büyük coşku yaşatan Sarıkabadayı, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla da beğeni topladı.

Muharrem Vurucular



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