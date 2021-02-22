‘Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine hapis istemi

Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev, sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, Hacer K. adlı kadını ölümle tehdit etmişti. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlatmıştı. Şüphelinin kadın hakkında, ‘Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyerek tehditler savurduğu tespit edilmişti. Fatih'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin 13 Şubat'taki canlı yayında, Hacer K. adlı kadını, ‘Onu bulup kafasını kesmezsem adam değilim', ‘Sonu Özgecan gibi olacak' ve ‘Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip göle atacağım' diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın savunmasında Tiktok uygulaması üzerinden yaptığı bir yayında hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.'ya karşı videodaki tehdit içerikli sözleri söylediği, videoda gösterdiği kılıcı bazı tarihlerde figüranlık yaptığı için satın aldığı ve mağdur ile birbirlerinden özür dilediklerini söylediği belirtildi.

Şüphelinin ‘silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İrem Demir

