Sonunda bu da oldu, havada usturalı sakal tıraşı

Sivas'ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen Nihat Çökelek, öyle bir şey yaptı ki izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. Arkadaşıyla birlikte yamaç paraşütü yapan Çökelek, metrelerce yükseklikte usturayla tıraş oldu. O anlar kafa ve aksiyon kameralarına yansıdı. Kentte bu sporu yaymak için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Çökelek, yamaç paraşütü sporunun düşünüldüğünden daha güvenli olduğunu söyledi.

Mustafa Kurtulan - Mert Taha Varol

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.