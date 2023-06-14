Sörf tahtaları ile uyuşturucu kaçakçılığı yapan 3 çete üyesi yakalandı



Uruguay, Portekiz, İspanya ve İtalya'nın ortaklaşa yürüttükleri operasyon ile Uruguay'dan Avrupa'ya sörf tahtaları içinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete üyeleri yakalandı. Uruguay polisi tarafından 23 Mayıs'ta kargo paketleri üzerinde yapılan rutin kontrol sırasında uyuşturucu madde tespit edildi.

Uyuşturucuyla mücadele ekiplerinden bir köpeğin içerisinde 6 adet sörf tahtası bulunan kargoyu şüpheli olarak işaretlemesi sonrası yapılan incelemede 6 adet sörf tahtasının tamamının içerisinde kokain gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine güvenlik güçleri kaçakçıların yakalanabilmesi amacıyla kargonun varış adresine polis gözlemi altında ulaştırılmasını kararlaştırdı.

Uyuşturucu yüklü sörf tahtalarının kargo ile 2 Haziran'da İspanya'ya geldiği, ardından yapılan aktarmayla 7 Haziran'da Portekiz'in başkenti Lizbon'a ulaştığının belirlenmesi üzerine harekete geçen Portekiz polisi, kargoyu teslim alan 2 İtalya vatandaşını tutukladı ve sörf tahtalarının içerisine gizlenmiş olan toplam 49,66 kilogram kokaine el koydu. Soruşturma sırasında uyuşturucu yüklü paketin Uruguay'dan gönderilmesine dahil olduğu tespit edilen ancak teslim almaya gitmeyen bir diğer sanığın da İtalya'da tutuklanmasıyla operasyonda tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Uruguay Polisi Soruşturma Direktörü Juan Rodriguez, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, kaçakçılığı yapan örgütün hala aktif olduğunu düşündüklerini ve istihbarat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Saim Sevinç



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