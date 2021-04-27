Sorgun'da kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi

Sorgun'da bir kahvehanede gizlice kumar oynatıldığı istihbaratını alan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kahvehaneye baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde kahvehanenin kapısının kilitli, lambalarının sönük ve içeride hiç kimsenin olmadığı izleniminin verildiğini belirleyen ekipler, çilingir yardımıyla kahvehaneye girerek, farklı bir bölümde 12 kişinin kumar oynadıkları sırada yakaladılar

Kumar oynayan 12 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 68 bin 046 TL para cezası uygulanırken, 1 kişiye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Rukiye Yılmaz

