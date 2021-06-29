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Sosyal fenomeni Emirhan Özhan'dan gençlere uyarı

Sosyal fenomeni Emirhan Özhan'dan gençlere uyarı
Sosyal fenomeni Emirhan Özhan'dan gençlere uyarı

Türkiye’de vaka sayılarındaki düşüş sonrası 1 Temmuz itibariyle yasakların bir çoğu kalkıyor. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden bir çoğu kaldırılırken sosyal medya alanında etkin isimlerden Emirhan Özhan gençlere uyarılarda bulundu.

Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle tedbirlerin bir çoğunun kaldırılmasının pandeminin bittiği anlamına gelmediğini söyleyen Emirhan Özhan, gençlerin yoğun olarak bulunduğu sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu. Tedbirlerin bir çoğunun 1 temmuz itibariyle kaldırıldığına dikkat çeken Emirhan Özhan, Pandemi kurallarına harfiyet uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Maske, mesfa ve temizlik kurallarının asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Özhan “ Tedbirlerin kaldırılması tamamen eskiye dönüyoruz anlamına gelmiyor. Vaka sayılarındaki düşüş sevindirici fakat pandemi kurallarına aynen uyulmaya devam edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. 

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