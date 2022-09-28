Sosyal konut projesinde başvurunuz iptal olmasın, dikkat

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır” denildi. Ayrıca başvuru bedelini verilen süre içerisinde e-Devlet'ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

Oğuzhan Halil Özbek - Yunus Emre Aytekin



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