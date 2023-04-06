'Sosyal medya dayanışma ve yardımlaşma aracına dönüştü'

Sosyal medya uygulamaları; iletişimden tüketime, eğlenceden eğitime birçok alanda yoğun olarak kullanılıyor. Her geçen gün artan sosyal medya uygulamaları sayesinde bireyler birçok ihtiyaçlarını bu uygulamalar üzerinden gideriyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya Deniz, yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde sosyal medyanın bir dayanışma ve yardımlaşma aracına dönüştüğünü belirtti.

Yerel üreticiye destek paylaşımları

Zaman ve mekân sınırının olmadığı sosyal medyada, bireylerin çok hızlı kenetlenebildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya Deniz, “2 ay önce yaşanan, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrasında hemen hemen herkes depremden önceki gündelik yaşantısına kolay bir şekilde dönüş sağlayamadı. Yaşanan bu felaket sonrasında sosyal medya uygulamalarının içeriklerinde de değişiklikler yaşandı ve belirli bir takip kitlesi olan fenomenler başta olmak üzere bireysel hesaplar üzerinden de sivil toplum örgütleri etiketlenerek yardım çağrıları yapıldı. Afet sürecinde sosyal medya ise bir dayanışma ve yardımlaşma aracına dönüştü. Yaşanan bu üzücü deprem felaketinden sonra, memleketinden başka illere göç eden depremzedelerin kolay bir şekilde barınacak yer bulabilmeleri için kısa süre içinde sosyal medya uygulamaları geliştirildi. Ayrıca sosyal medyada başlatılan yerel üreticiye destek çalışmaları ile deprem bölgesinde evlerini ve iş yerlerini kaybeden üreticilere destek olmak adına paylaşımlar da yapılıyor” diye konuştu.

“Çeşitli sosyal medya uygulamaları ortaya çıktı”

Sosyal medyanın kullanıldığı her alandaki gücünün günden güne arttığını belirten Deniz, “Yaşanan bu yıkıcı afet sürecinin sonucunda muhtemelbir başka afette hayat kurtarıcı olması adına çeşitli sosyal medya uygulamalarının ortaya çıktığını söylememiz mümkündür. Sosyal medya uygulamalarının aşırı bir şekilde kullanımının bireylerin gündelik yaşantılarını olumsuz yönde etkileyebileceği bir gerçektir. Yerinde ve dozunda kullanımın önemli olduğu sosyal medya uygulamaları afet sürecinde yapılan birçok yardım çağrısına hızlı ve kısa bir sürede destek sağlanmıştır.” dedi.

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