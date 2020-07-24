Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif ile, sosyal ağ sağlayıcıları tanımlanıyor. Bir milyondan fazla izlene ağ sağlayıcılarına temsilci belirleme yükümlülüğü getiriliyor.

Bir kişi mahkemeye gitmeden, kişilik haklarıyla ilgili bir ihlal düşünüyorsa bir başvuru mekanizması oluşturuluyor. Başvuruya 48 saat içinde cevap vermesi isteniyor.

Temsilci bulundurma yükümlülüğüne uyulmadığı takdirde beş aşamalı bir ceza öngörülüyor. İlk aşamada on milyon TL idari para cezası öngörülüyor. verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse 30 milyon TL idari para cezası verilecek. İkinci jkez verilen idari para cezasından otuz gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse yeni reklam vermesi yasaklanacak. Devamında bunlar yerine getirilmezse Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak ve hakime başvurması halinde birinci aşamada yüzde 50 bant daraltma, yerine getirmezse yüzde 90 bant daraltma cezası verebilir. Bant daraltma kararı verirse erişim sağlayıcıları da 4 saat içinde bu kararı yerine getirirler.



Kullanıcıların kişilik haklarının ihlali durumunda 48 saat içinde bir cevap gelmezse o sosyal ağ merkezine 5 milyon TL bir ceza kesilecek. Bu yerine getirilmezse 10 milyon idari ceza uygulanacak.Teklif ile içerik çıkarma ve/veya içeriğin engellenmesi cezası verilebilecek.