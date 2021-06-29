Sosyal medya fenomeni Emirhan Özhan'dan gençlere uyarı

Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle tedbirlerin bir çoğunun kaldırılmasının pandeminin bittiği anlamına gelmediğini söyleyen Emirhan Özhan, gençlerin yoğun olarak bulunduğu sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu. Tedbirlerin bir çoğunun 1 temmuz itibariyle kaldırıldığına dikkat çeken Emirhan Özhan, Pandemi kurallarına harfiyet uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Maske, mesfa ve temizlik kurallarının asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Özhan “ Tedbirlerin kaldırılması tamamen eskiye dönüyoruz anlamına gelmiyor. Vaka sayılarındaki düşüş sevindirici fakat pandemi kurallarına aynen uyulmaya devam edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.