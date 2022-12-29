Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısını takibe aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda 'Gaga Bulut' takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (26) Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.

Çelik kasada 500 bin lira değerinde altın ve para

Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı. Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

Ali İhsan Çiftçi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.