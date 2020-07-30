Sosyal medya fenomeni her ay 2 kişinin yüreğine dokunuyor

Sosyal medyada oldukça fazla takipçisi bulunan yönetmen Basri Tokgöz yaptığı aktiviteler ile takipçilerini mutlu ediyor. Konu hakkında açıklama yapan sosyal medya fenomeni Basri Tokgöz, “Instagram hesabımı takip edenler arasından her ay 2 kişiyi seçiyorum. Seçtiğim 2 kişiyle yemek yiyip, arabayla geziyoruz. Pandemi nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerde insanları mutlu etmek için ne yapabilirim?' diye düşünürken bu fikir geldi aklıma. Koronavirüs salgınından dolayı günlerce evlerimizden çıkamadık ve çok zor bir süreci halkımızla birlikte atlattık. Gerçekten de zor bir süreçti. Sosyal medyada, hayata geçireceğim başka projelerim de var. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Bu yüzden de böyle bir etkinlik düşündüm. Şu ana kadar 3 kez bu etkinliği gerçekleştirdik ve toplamda 6 kişinin yüreğine dokunmuş olduk” İfadelerini kullandı.

Maddi durumu yetersiz insanları seçiyor

Ünlü yönetmen Basri Tokgöz sosyal medyada başlattığı “2 kişinin yüreğine dokunuyorum” kampanyası ile mutlu ettiği kişilerle olan etkileşimine yönelik de açıklamalarda bulunan Tokgöz “Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılanlarla çok iyi vakit geçirdik. Onlarla birlikte ben de çok eğlendim. Ağustos ayının ortalarında da yine benzer bir etkinlik ile insanların yüreğine dokunmaya devam etmek istiyorum. Seçtiğim kişilerin maddi imkanı yetersiz ve eğlenmeye ve hayata gülümsemeye muhtaç kişilerden olmasına dikkat ediyorum. Zengin ve hali vakti yerinde insanlar her zaman gülüp eğlenebiliyor ama olanakları yetersiz olan kişiler maalesef bunlardan mahrum durumdalar. Umarım Ağustos ayında da eğlenmeyi en çok hak eden iki arkadaşımızla birlikte güzel bir gün geçiririz”dedi.

