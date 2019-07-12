Sosyal medya fenomeni Pucca'ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası

Mahkeme, Pınar Karagöz'ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine hükmetti.

‘Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry' takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu'nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu katılmadı. Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar ile Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı salonda hazır bulundu.

“Teşvik ve özendirme yoktur”

Sanık adına esas hakkındaki son sözü sorulan sanık Burak Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar, “Müvekkilim 11 yaşından beri rap müzik yapmaktadır. Musiki eseri sahipleri grubu meslek birliğine üyedir. Dosyaya sunduğumuz evraklar göz önüne alındığında suçun unsurlarının oluşmadığı görülecektir. Olayda teşvik ve özendirme yoktur” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

“Müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir”

Pınar Karagöz'un avukatı Ali Furkan Tatlı da, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuştu.

Pucca'ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pınar Karagöz'ü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan önce 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın günlüğü 20 lira olmak üzere 3 bin 333 gün toplamda 66 bin 660 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında verdiği hapis cezasını ertelemedi.

Sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın, sanık hakkında İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de aynı eylem açısından görülen bir dava bulunduğu gerekçesiyle reddine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Pucca” isimli sosyal medya kullanıcısı Pınar Karagöz ile “Burry Soprano” lakabını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı.

Sosyal medya hesabında 1 milyon 72 bin takipçisi bulunan Pınar Karagöz'ün yaptığı paylaşımlarda takipçilerini madde kullanımında cesaretlendirdiği, madde kullanımına özendirdiği kaydedildi. Diğer sanık Burak Aydoğduoğlu'nun ‘Mary Jane' adlı şarkısının argodaki manasının ‘esrar' olduğu, Mary Jane'nin gerçek kişi olarak değil, ‘esrar' maddesini kastederek söylediği belirtildi.

İddianamede, Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gamze Erdemir

