Sosyal medya fenomenleri hakaret içerikli yorumlar ile haksız kazanç sağlıyor

Ceza uyuşmazlıklarına alternatif çözüm yollarından olan ‘uzlaştırma' tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmek zorunda kalmadan kendi aralarında uyuşmazlığını sona erdirmesini ifade ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 2021 yılı Uzlaştırma İstatistiği 'ne göre, hakaret suçu Türkiye genelinde uzlaşma sağlanan ilk 10 suç arasında 2. sırada yer alıyor. Öte yandan hukukçular tarafından hakaret suçunun yüksek oranda uzlaşma sağlanan bir suç olmasının nedenlerinden biri de son dönemde kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanımlayan kişilerin kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çevirmesi olarak değerlendiriliyor.

“Haksız gelir kapısı, haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Yusuf Aydın, uzlaştırma çerçevesinde olan suçların başında hakaret suçunun geldiğini söyleyerek “Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisinin görevini ifa ettiği esnada kendisine yapılan hakaret hariç, hakaret suçları uzlaştırma çerçevesinde kalmaktadır. Kendisine sosyal medyada ‘youtuber' diyen, ‘influencer' diyen Instagram'da ya da Twitter'da çok fazla takipçi sayısı olan kimseler bu hakaret suçunu uzlaşma yönünden haksız gelir kapısı olarak kullanmaya başlamışlardır. Toplumun sinir uçlarına dokunacak noktalarda kendileri paylaşım yapıyorlar ve bu paylaşımlar neticesinde milletimiz sinir uçlarına dokunulunca dayanamıyor. Hakaret içerikli yorumlar yazıyorlar, cevaplar yazıyorlar. Bu kişiler ise avukatları aracılığı ile harekete geçip, savcılık şikayeti yapıyorlar. Akabinde uzlaştırma bürosunda karşı taraftan maddi olarak bir şeyler talep edip bunu haksız gelir kapısı, haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Öfkenize hakim olun, aksi taktirde ya siciliniz kirlenir ya da maddi olarak kayba uğrarsınız”

Uzlaştırmayı gelir kapısı olarak gören şahısların tespit edilmesi gerektiğini belirten Avukat Aydın “Bundan sonraki maddi olarak karşı taraftan talep ettikleri paranın kendilerinden ziyade toplum yararına kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara, vakıflara, derneklere aktarılması şeklinde olursa bunların da artık bu hukuka aykırı işleri bırakacaklarını düşünüyorum. Kim ne yazarsa yazsın sosyal medyada, sizi ne kadar tahrik ederlerse etsinler, sinir uçlarınıza ne kadar dokunurlarsa dokunsunlar öfkenize hakim olun, aksi taktirde ya siciliniz kirlenir ya da maddi olarak kayba uğrarsınız” şeklinde konuştu.

Melike İnal - Sema Demir



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