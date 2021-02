Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir

Kötü niyetli kişiler, kapatmak istedikleri hesapları gerçek kullanıcı üzerinden bir hile yöntemiyle kapatabiliyorlar. Bunun içinde Instagram'a şikayet et bildirimini kullanıyorlar. Konunun detayları hakkında bilgiler veren sosyal medya uzmanı Yunus Sedat Aydın, “Instagram bilindiği üzere tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi. Herkesin severek kullandığı bu uygulamanın önemsenmesi gereken çok ciddi bir açığı var. O da taklit yöntemiyle hesapların kapatılması. Bu yöntemi kullananlar kapattırmak istedikleri hesabın kimliğine bürünüyorlar. Profil fotoğrafından tutun da biyografisine hatta paylaşımlarına kadar hesapla alakalı tüm detayları taklit ediyorlar. Ardından, ilgili profili sanki kendilerini taklit ediyormuşçasına şikayet ediyorlar. Bu durumu ayırt edemeyen Instagram, çoğu zaman gerçek hesabı kapatıyor. Böylelikle, kişi amacına çabucak ulaşmış oluyor. Benim önerim, kullanıcılar sık sık kendi adlarına hesap açılıp açılmadığını kontrol etmelidir. Eğer açılan sahte bir hesapla karşılaşırlarsa bunu hiç vakit kaybetmeden Instagram'a bildirmelidir'' dedi.

“Sosyal medya hesaplarımızı kullanırken de daima gözümüzü dört açmalıyız”

Kötü niyetli kişilerin her zaman her türlü platformda yer aldığına dikkat çeken Aydın, “Sosyal medya hesaplarımızı kullanırken de daima gözümüzü dört açmalıyız. Taklit yöntemi ile hesap kapattırmanın mümkün olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. Instagram'da biz sade kullanıcıların farkında bile olmadığı büyük bir savaş olduğunu söyleyebilirim. Her gün çokça vakit geçirdiğimiz bu platformlar hakkında daha çok bilgi sahibi olmalı ve siber güvenlik kavramını daha fazla önemsemeliyiz. Artık, dijital dünyada da bir kimliğe sahibiz. Paylaşımlarımız tüm çevremizi etkiler nitelikte. Olası kötü bir durumla karşılaşmamak için çok fazla dikkatli olmalıyız” diye konuştu.