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Sosyal medya müdavimi muhabbet kuşu

Sosyal medya müdavimi muhabbet kuşu
Sosyal medya müdavimi muhabbet kuşu

Elazığ'da sahibi ile birlikte her gün sosyal medyayı takip eden muhabbet kuşunun, videolara beğeni yapması görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Elazığ'da 'Paşa' isimli muhabbet kuşu, sahibi ile birlikte her gün düzenli olarak sosyal medya videolarını izliyor. Videoları büyük bir dikkatle izleyen 'Paşa', izlediği videoları gagasıyla bir kaç kere ekrana dokunup beğenmeyi ihmal etmiyor. Her gün 2 saat sosyal medyayı sahibi ile birlikte takip eden 'Paşa' isimli muhabbet kuşunun videosu yüzlerde tebessüm oluştururken, sosyal medyada paylaşılan video binlerce beğeni aldı.

Erkan Bay

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