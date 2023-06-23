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Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Pati Koruyucuları üyesi serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Pati Koruyucuları üyesi serbest bırakıldı
Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Pati Koruyucuları üyesi serbest bırakıldı

Sosyal medya mecralarında yaptığı paylaşımlarda sahipsiz köpeklere zarar veren kişilere yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Pati Koruyucuları üyesi serbest bırakıldı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, sahipsiz köpeklere zarar veren kişilere yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alınan Burak Arslan'ın emniyetteki ifade işlemleri sona erdi. Arslan'ın, “Halk arasında korku ve panik yaşatmak amacıyla tehdit” suçuna iştirak etiği saptanırken, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol hükümleri” uyarınca salıverildiği öğrenildi.

Sadık Kahraman

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