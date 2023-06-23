Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Pati Koruyucuları üyesi serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, sahipsiz köpeklere zarar veren kişilere yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alınan Burak Arslan'ın emniyetteki ifade işlemleri sona erdi. Arslan'ın, “Halk arasında korku ve panik yaşatmak amacıyla tehdit” suçuna iştirak etiği saptanırken, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol hükümleri” uyarınca salıverildiği öğrenildi.
Sadık Kahraman
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