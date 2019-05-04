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Sosyal Medya performansı en iyi marka seçildi 'Permolit Boya'

Sosyal Medya performansı en iyi marka seçildi 'Permolit Boya'
Sosyal Medya performansı en iyi marka seçildi 'Permolit Boya'

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri olarak kabul edilen Social Media Awards Turkey 2019’da Permolit Boya, sosyal medya performansı en iyi marka seçilerek bu alanda ödülün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen ilk ve tek yarışma Social Media Awards Turkey ödül töreni büyük bir katılımla İstanbul Zorlu Center'de gerçekleşti.

Ödül gecesinde dünyanın tercih ettiği ürün gruplarıyla boya pazarının en büyük üreticileri arasında yer alan Akçalı Boya'nın en önemli markası Permolit Boya, sektör kategorisinde sosyal medya performansı en iyi marka seçilerek ödüle layık görüldü. Permolit Boya'nın ödülü Akçalı Şirketler Topluluğu CEO'su M. Akın Akçalı adına Dijital Pazarlama Uzmanı Erol Sercan Yarali'ya verildi. 

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2019'da, Mart 2018-Mart 2019 tarihleri arasında dijitalde yayınlanan çalışmalar yer aldı. 16 ayrı kategoride değerlendirilen ödül jürisinde; PR, medya satın alma, sosyal medya, dijital ajans temsilcileri, fikir önderleri, akademisyenler ve dernek yöneticileri değerlendirmede bulundu. 

Sosyal medyayı en iyi kullanan ünlülerden Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, Haluk Levent ve Enis Arıkan'da ödül töreninde yer aldı. 

Markalar için en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan binlerce marka hesabı tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyerek inceleyen SocialBrands, Türkiye'de sosyal medyanın popülerliğini de gözler önüne sermiş oldu.

 

 

 

 

 



         

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