Sosyal medya üzerinden Kung-Fu yarışması

Bir mücadele için gerekli olan savunma ve saldırı hareketlerini bünyesinde barındıran dünyanın en önemli mücadele sanatı olan Kung Fu' yarışması başladı. CRI TURK ‘ün sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirdiği 'Kung-Fu Star' yarışmasında 1'nci olan yetenek, Kung-Fu'nun ana vatanı Çin'e gitme imkanını yakalayacak. Sosyal medya aracılığı yapılan yetenek yarışması 'Kung-Fu Star' ''İnternet Dünyasının Kung-Fu Starını Seçiyoruz'' sloganıyla düzenleniyor.

1'nci olan Türkiye'nin Kung-Fu Starı unvanını alacak

Yarışmaya katılmak isteyenler yeteneklerini gösteren kısa videoyu Instagram'da @Bir_tutkudur_kungfu adlı hesaba #birtutkudurkungfustar etiketi ile göndermelerinin yeterli olacağı belirtildi. 22 Ağustos -19 Eylül tarihleri arasında Kung-Fu yeteneklerini gösteren 15-60 saniyelik kısa videoyu sosyal medya hesabına yollayanlar arasında en çok oyu ve beğeniyi alan videonun sahibinin, Türkiye'nin Kung-Fu Starı unvanını alacağı bildirildi.

105 kişiye özel hediyeler

Yapılan değerlendirme sonucunda 21 Eylül tarihinde açıklanacak olan 1'ncinin, Kung-Fu'nun anavatanı olan Shaolin Tapınağına gitme hakkı kazanacağı aktarıldı. Yarışmada dereceye giren 5 kişi cep telefonu kazacakken, yarışmaya katılan ve dikkat çeken videolara imza atan 100 kişi Çin Düğümü Hediyelik Eşya kazanacağı vurgulandı.