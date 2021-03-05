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Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı
Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen genç kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi Y.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay

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