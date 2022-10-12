Sosyal medya verilerini satan 15 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkenin farklı illerinde bin 27 şahsın sosyal medya verilerinin satılmasının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. "Erciyes Kapanı" adı verilen operasyonla sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, verileri sattığı tespit edilen 15 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Göç







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