Sosyal Medya yeni reklam kuşağı oldu

Pandemi süreciyle birlikte dönemin en popüler mesleği haline gelen influencer sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Yusuf Güney, artık firmaların reklam kampanyaları ve ürün tanıtımları sosyal medya üzerinden yaptığını belirtiyor. Bu durumda Instagram gibi platformlar da reklam kuşağı gibi oldu diyen Yusuf Güney, köpeği ile birlikte mekân tanıtımlarına ve açılışlarına gidiyor. Çok sevimli bir can dostuna sahip olan influencer Yusuf Güney, ona ailenin bir ferdi gibi bakıyor. Sevimli köpeğin hayatına girdiğinden beri şansın hep yanında olduğunu da özellikle belirtiyor.

Sosyal Medya Reklamları ile Takipçi Sayısı Çok Olan Kazanmaya Başladı

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ve buna benzer popüler sosyal medya ağları öyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı ki bu durum ticaret yapanların da dikkatinden kaçmadı. Özellikle Instagram bütün rakiplerini geride bırakarak milyarı aşkın üyeye sahip hale geldi.

Yapılan araştırmalar 54 milyon kişinin günde ortalama 7 saat kadar internette vakit geçirdiğini gösteriyor. Bu veriler ışığında, reklam ve diğer tanıtım sektörlerinin de bu sosyal ağlara kayması gayet doğal ve doğru bir adımdır.

Kişisel blog, şirket, firma, ürün tanıtımı, ünlü isimler birçok farklı alandan kişi Instagram gibi sosyal ağlarda birçok kullanıcıya ulaşabiliyor. Televizyon reklamlarına milyonlarca reklam bütçesi ayıran şirketler artık yatırımlarını sosyal medyaya kaydırmaya başladı.

Peki, neden bir Influencer'a ihtiyacınız var? Sosyal medya uzmanı ihtiyacınız olmadığına inanıyorsanız bir kere daha düşünün. Instagram üzerinden tanıtım ve reklam yapmak size basit gelebilir ama işin perde arkasında bilinmeyen çok özellik var. Tanıtım yapacağınız ürün kimlere hitap ediyor? İnternetten veya Instagram'dan satın alma işlemi yapan kişiler kimler? Hangi yaş aralığına paylaşımlar yapmalıyım? Düşük bütçe ile daha fazla kişiye nasıl ürünlerimi tanıtabilirim?

Yukarıdaki soruların bazılarına cevap veriyor olabilirsiniz ama eminiz ki bilmediğiniz çok şey var. Örneğin: Bir miktar reklam bütçesi ayırdınız, yaptığınız satışlar ile ayırdığınız reklam bütçesi sizi tatmin etmedi, ne yapacaksınız? İşte bu noktada bir Influencer'a ihtiyacınız var. Ayırdığınız bütçeden daha düşük miktarlara daha fazla kişiye erişim sağlayarak satışınızı artırmaya yardımcı olacak kişi sosyal medya uzmanıdır.

Instagram'da paylaşmak istediğiniz görsellerin düzenlenmesi, etiketlerin doğru kullanımı, doğru yerlerde yapılacak paylaşımlar, marka bilinirliğinin artırılması… Bütün bu işlemleri ve daha fazlasını sosyal medya uzmanı ile yapabilirsiniz. Bireysel olarak yapacağınız işlemler boşa zaman ve para harcamanıza neden olur. Çünkü rakipleriniz Influcer ile çalışarak cirolarını her geçen gün artırıyorlar.

“Günümüzde özellikle pandemi döneminde reklamlar sosyal medyada yaygınlaştı. Çünkü bu dönemde ortalama internette geçirilen 7 saatlik sürede ve kişi sayısından inanılmaz bir artış oldu. Hatta market alışverişini bile internetten yapan insanların sayısında ciddi bir yükseliş grafiği var. Bu durum takipçi sayısı çok olan insanların reklam yüzü ve marka elçisi olmasına neden oldu. Bu sayede hedef kitlelerine ulaşma konusunda nokta atışı yapan firmalar ve influencerlar karlı çıktı” şeklindeki açıklamalarıyla Yusuf Güney, bu alandaki fırsatı görüp değerlendiren pek çok girişimciden biri olarak Instagram platformunda @yusufguney olarak yer almaktadır.

Köpeği ile birlikte çektiği kısa videoları 300 bin kişi tarafından izlenen DJ Yusuf Güney, 1997 Ordu Fatsa doğumludur. Web siteleri için grafik tasarımı, yazılım ve kurumsal portal çalışmaları yürüten aynı zamanda da bilişim uzmanı olan genç girişimci işinin diğer bir kolu olan Instagram tanıtımlarında da çok fazla yol almış durumdadır.

Gelecek İnternette

Geleceğin internette olduğunu ifade eden Influencer Yusuf Güney, “İnternet gelecekte hemen her türlü faaliyetin yapılabildiği bir alan haline gelecektir. Bugün bile bankacılık işlemleri, alışveriş, eğitim vb. işlemler için hayal bile edemeyeceğimiz kadar uygulama geliştirildi. Gelecekte bunların çoğaldığını düşündüğümüzde hemen her işimizi burada yapabileceğiz” şeklindeki ifadeleriyle gelecekte internetle yapılabilecekler konusuna da açıklık getirdi.